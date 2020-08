Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων στον Λίβανο

Ο Λίβανος, που έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις που ισοπέδωσαν συνοικίες της Βηρυτού, ανακοίνωσε σήμερα 255 κρούσματα του νέου κορονοϊού και δύο θανάτους, τις τελευταίες 24 ώρες, ένα νέο ρεκόρ στον αριθμό των ημερήσιων μολύνσεων.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, η χώρα έχει επισήμως καταγράψει έως σήμερα 4.604 κρούσματα και 70 θανάτους.

Η πανδημία τέθηκε υπό έλεγχο σε πρώτη φάση, μετά την εμφάνισή της στα τέλη Φεβρουαρίου, όμως τα κρούσματα πήραν ανοδική πορεία μετά την επαναλειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Βηρυτού την 1η Ιουλίου και τη σταδιακή άρση των μέτρων καραντίνας.