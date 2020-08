Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: συνεχίζει ακάθεκτη η πανδημία

Οι νεκροί ξεπέρασαν και πάλι τους 1.200 μέσα σε μια ημέρα και ο συνολικός αριθμός τους «αγγίζει» πλέον τους 100.000!

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε 1.237 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 53.139 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία ανέρχεται πλέον σε 98.493 νεκρούς επί συνόλου 2.912.212 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, κατά τα δεδομένα του υπουργείου.

Η Βραζιλία υφίσταται το δεύτερο χειρότερο πλήγμα από την πανδημία στον πλανήτη, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.