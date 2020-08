Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: υπάρχει δυναμική δεύτερου κύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Λάρισας, μίλησε για τα αυξημένα κρούσματα που καταγράφηκαν σε γιατρούς στη Λάρισα.