Πέτσας στον ΑΝΤ1: η Ελλάδα βάζει τέλος στην “εποχή των δισταγμών” (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως αυτό που τον ανησυχεί στο θέμα της πανδημίας, είναι η χαλάρωση των πολιτών απέναντι στα μέτρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» και κληθείς να σολιάσει τη συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τόνισε ότι πλέον η Ελλάδα βάζει τέλος στην «εποχή των δισταγμών».

Όπως παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, στόχος της Ελλάδας είναι να λύσει με τον ίδιο ειρηνικό τρόπο, τις διαφορές της με όλα τα γειτονικά κράτη.

Σχολιάζοντας την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο βεβιασμένες κινήσεις και δημιουργία «επικίνδυνων προηγουμένων», είπε ότι δεν υπάρχουν «θολά σημεία» στη συμφωνία και δεν μπορεί να μιλάει κανείς για βεβιασμένες κινήσεις, από την στιγμή που προηγήθηκαν 13 γύροι διαπραγματεύσεων τα τελευταία 15 χρόνια.

Συμπλήρωσε πως δεν χωράει μικροπολιτική στο συγκεκριμένο θέμα και ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, «διεμβολίζει» το Τουρκολιβυκό μνημόνιο. Πρόσθεσε δε πως ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ενημερωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Οι δε λεπτομέρεις της συμφωνίας θα γίνουν ευρέως γνωστές μετά την επιστροφή του κ. Δένδια, ενώ χαρακτήρισε τις αντιδράσεις της Τουρκίας αναμενόμενες, λέγοντας πως δεν «φοβόμαστε τίποτα, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση».

Σε ότι αφορά το θέμα του κορονοϊού, τόνισε ότι αυτό που τον απασχολεί είναι η χαλάρωση των πολιτών απέναντι στα μέτρα. Παρατήρησε δε ότι τα εισαγόμενα κρούσματα είναι σχετικά λίγα και το άνοιγμα του τουρισμού δεν πρόσθεσε μεγάλα προβλήματα.

Ερωτηθείς αν ενόψει του Δεκαπενταύγουστου ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα για τα πανηγύρια ή τις θρησκευτικές τελετές, είπε πως οι συσκέψεις είναι καθημερινές και οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται πάντα μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών και την εκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Απαντώντας στην ερώτηση αν αισθάνεται πως η κυβέρνηση έκανε κάποιο λάθος που οδήγησε στην αύξηση των κρουσμάτων, απάντησε πως το σχέδιο της κυβέρνησης αποδείχτηκε επιτυχημένο κι αυτό είναι εμφανές αν συγκρίνει κανείς την πίεση στα νοσοκομεία και στους θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν ανάλογο πληθυσμό με την Ελλάδα, όπως το Βέλγιο για παράδειγμα.

Σε ότι αφορά την οικονομία, ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε πως το πρόγραμμα της κυβέρνησης θα υλοποιηθεί και όλες οι φοροαπαλλαγές που έχουν εξαγγελθεί θα γίνουν πράξη, αλλά ο χρόνος υλοποίησης των δεσμεύσεων θα εξαρτηθεί κι από την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνδράμει τον κόσμο της εργασίας που αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της πανδημίας, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Τέλος και σε ότι αφορά την επόμενη σχολική χρονιά, ο κ. Πέτσας είπε ότι δεν έχουν παρθεί οι οριστικές αποφάσεις και τα πάντα θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο προσανατολισμός είναι για πλήρη λειτουργία των σχολείων με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.