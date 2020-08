Κοινωνία

Κορονοϊός: εκτάκτως στη Μύκονο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ξεκινά σήμερα δειγματοληπτικού ελέγχους κατόπιν αιτήματος του δημάρχου και ύστερα από τα επτά κρούσματα κορονοϊού σε γνωστό κλαμπ.

Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στη Μύκονο μετά τα επτά κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε γνωστό beach bar του νησιού.

Στο νησί έφθασε ήδη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο ξεκινά σήμερα δειγματοληπτικού ελέγχους κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, Κωνσταντίνου Κουκά.

Οι υπάλληλοι στο κλαμπ, που διαγνώστηκαν θετικοί, εργάζονταν στην υποδοχή και στο σέρβις, έχοντας καθημερινά επαφή με εκατοντάδες θαμώνες.

Περίπου 80 άτομα από το προσωπικό της επιχείρησης τέθηκαν σε κατ’ οικον περιορισμό.

Πηγή: mykonosvoice.gr