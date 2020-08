Κόσμος

Λίβανος: οργή, αγανάκτηση και δακρυγόνα για τις εκρήξεις στη Βηρυτό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξοργισμένοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις γιγαντιαίες εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης του Λιβάνου προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων χθες Πέμπτη το βράδυ για να διαλύσουν δεκάδες εξοργισμένους διαδηλωτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις γιγαντιαίες εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού την Τρίτη, οι οποίες έχουν μετατραπεί για πολλούς σε σύμβολο της ανικανότητας και της διαφθοράς των αρχών.

Διαδηλωτές προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα και πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών στην περιοχή της πρωτεύουσας του Λιβάνου όπου βρίσκεται το κοινοβούλιο, σύμφωνα με το λιβανέζικο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων. Υπήρξαν τραυματισμοί στην επέμβαση της αστυνομίας, κατά την ίδια πηγή.

Τα επεισόδια καταγράφηκαν την προπαραμονή της μεγάλης αντικυβερνητικής κινητοποίησης που προβλέπεται να γίνει το Σάββατο στην πρωτεύουσα της χώρας, που παραμένει βυθισμένη σε οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου.

Οι εκρήξεις, που προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένοι επί έξι χρόνια 2.700 τόνοι νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 149 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 5.000, χωρίς να λογαριάζονται οι δεκάδες αγνοούμενοι και οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έμειναν άστεγοι.

Οι λιμενικές αρχές, τα τελωνεία, κάποιες από τις υπηρεσίες ασφαλείας, οι δικαστικές αρχές και η κυβέρνηση γνώριζαν τον κίνδυνο που ήγειρε η αποθήκευση της τεράστιας ποσότητας αυτής χημικού λιπάσματος που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εκρηκτικό στο λιμάνι της Βηρυτού, όμως οι πάντες προτίμησαν να αποποιηθούν κάθε ευθύνη, να την επιρρίψουν σε κάποιον άλλο.