Κικίλιας: τεστ κορονοϊού στους υγειονομικούς μετά την θερινή άδεια

Τι αναφέρει η εγκύκλιος, η οποία απεστάλη σε όλες τις υγειονομικές δομές της χώρας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ).

Μετά τα διαδοχικά κρούσματα κορονοϊου σε γιατρούς στη Λάρισα, που επέστρεψαν από άδεια, αλλά και σε άλλες περιοχές, σήμανε συναγερμός στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Βασίλη Κικίλια, απεστάλη εγκύκλιος προς όλες τις υγειονομικές δομές της χώρας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ), η οποία προβλέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο (PCR) όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι (γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) που επιστρέφουν από κανονική άδεια.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται δωρεάν στα κατά τόπους νοσοκομεία όπου λειτουργεί μηχάνημα PCR.