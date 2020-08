Life

REC εκεί που δεν το περιμένεις! (εικόνες)

Το REC Pop Up Festival ξεκίνησε με... ορμητήριο το ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης» και το εμβληματικό σημείο της αγοράς.

Οι φιλόξενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ υποδέχθηκαν το #1 urban pop συγκρότημα για την πρώτη pop up συναυλία της καλοκαιρινής... COVID-FREE περιοδείας τους.

Ο Άρης, η Xenia και ο Mike πήραν τα μικρόφωνα και έχοντας στο πλευρό τους το μοναδικό «Red Bull Tzip» έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη του pop up concert τους.

Τη λύση του γρίφου για το μυστικό location βρήκαν οι πιο ικανοί και πολυμήχανοι fans που ακολούθησαν τις οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στα social media accounts των REC, συμμετέχοντας σε ένα ιδιότυπο «κυνήγι κρυμμένου θησαυρού» και τελικά βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το αγαπημένο τους group όπου για μία ώρα άκουσαν ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Παράλληλα, τα ειδικά διαμορφωμένα MINI cars του Red Bull μετέδιδαν τον παλμό σε όλα τα σημεία του ΟΑΚΑ μεταφέροντας το μήνυμα πως οι REC ξεκίνησαν την pop up συναυλία και η ώρα ήδη μετρούσε αντίστροφα για αυτούς που ήθελαν να δουν τα μέλη τους συγκροτήματος από κοντά.

Επόμενος σταθμός του REC Pop Up Festival είναι το...! Μείνετε συντονισμένοι στα social media accounts των REC και ορισμένες πολύ χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν και εσάς στο σωστό σημείο και να περάσετε μία ώρα nop stop REC μουσικής κάτω από τον καυτό ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού.