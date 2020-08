Οικονομία

Μητσοτάκης: Προσλήψεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τρία άμεσα μέτρα και τρεις μεσοπρόθεσμες ενέργειες, για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τα φαινόμενα συγχρωτισμού.

«Η βούληση της Κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, ήταν και παραμένει η στήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών. Αυτή η προτεραιότητα γίνεται ακόμα πιο επείγουσα αν λάβει κανείς υπόψη την πραγματικότητα του κορονοϊού», επεσήμανε κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου και των Διοικήσεων του ΟΑΣΑ, της ΣΤΑ.ΣΥ. και της Ο.ΣΥ., ανακοινώθηκαν τρία άμεσα μέτρα και τρεις μεσοπρόθεσμες ενέργειες για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, με στόχο να αυξηθούν τα δρομολόγια, αλλά και να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες.

«Είναι μη επιτρεπτό για όλους μας, να περιμένουν πολίτες υπερβολικά πολύ χρόνο για να μετακινηθούν εντός της Αθήνας και όταν φτάσει ένα λεωφορείο ή ένας συρμός του Μετρό, να στοιβάζονται εντός των μέσων μεταφοράς, μ’ έναν τρόπο που δημιουργεί περισσότερο συγχρωτισμό απ’ αυτόν τον οποίο μπορούμε να ανεχτούμε σε αυτές τις συγκυρίες. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις αιτίες των προβλημάτων, που εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός.

Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε προμήθεια 300 σύγχρονων λεωφορείων, ηλικίας μέχρι 10 ετών με leasing, σε 655 προσλήψεις σε ΣΤΑΣΥ και Ο.ΣΥ. σε ειδικότητες αιχμής, καθώς και σε ενίσχυση της Ο.ΣΥ. με 203 οχήματα και 550 οδηγούς σε ημερήσια βάση, μέσω αναδιάταξης των δρομολογίων της και συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ, με ΣΔΙΤ.

Παράλληλα, αποφασίστηκαν τρεις μεσοπρόθεσμες ενέργειες, που θα ενταχθούν στο κυβερνητικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης: Η αναβάθμιση 15 συρμών που κινούνται στη Γραμμή 1 του Μετρό, η αγορά επτά συρμών για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και η προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νέων λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για την Αθήνα, ο διαγωνισμός θα αφορά στην προμήθεια περίπου 1.000 σύγχρονων οχημάτων. Στόχος είναι η προκήρυξη για τα πρώτα 600 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο και τα 300 εξ αυτών να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το τέλος του 2021.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ ζήτησε και τη βοήθειά τους για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε μια δύσκολη συγκυρία. Όπως ανέφερε, «γνωρίζω ότι και αυτοί καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες, έτσι ώστε η πόλη να λειτουργεί, αν μη τι άλλο, με ρυθμούς οι οποίοι να είναι αποδεκτοί. Να ζητήσω, όμως, και τη συνεργασία τους, διότι αυτήν τη στιγμή κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί, που είναι να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε προσλήψεις νέου προσωπικού, κάτι το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων των σωματείων εργαζομένων. Πρέπει και αυτοί όμως να μας βοηθήσουν - και να βοηθήσουν συνολικά - το επιβατικό κοινό».

Παράλληλα, υπενθύμισε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Είναι απολύτως αυτονόητο ότι με τη χρήση της προστατεύουμε τους εαυτούς μας ειδικά σε ένα Μέσο Μαζικής Μεταφοράς. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και βέβαια υπάρχουν πάντα σχεδιασμοί από το Υπουργείο, αλλά και από τις διοικήσεις των εταιρειών, σε περίπτωση που χρειαστεί τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παρθούν επιπρόσθετα μέτρα, ανάλογα και με την πορεία του κορονοϊού, αυτά να ληφθούν, ώστε να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Να προστατεύσουμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα τη δημόσια υγεία, την υγεία όλων των συμπολιτών μας, την υγεία αυτών που είναι εξαρτημένοι -για τις καθημερινές τους μετακινήσεις- από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», πρόσθεσε.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Νίκος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ, Γιάννης Γκόλιας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθανασόπουλος, ο Πρόεδρος της Ο.ΣΥ., Βασίλης Ξυπολυτάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ., Στέφανος Αγιάσογλου, ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ., Χάρης Δαμάσκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., Νίκος Χαιρέτας.