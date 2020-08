Πολιτική

Ερντογάν: Ξεκινάμε γεωτρήσεις, η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποσχέσεις της

Οργισμένη αντίδραση του Τούρκου Προέδρου στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, την οποία χαρακτηρίζει άνευ αξίας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε σήμερα την επανάληψη των τουρκικών ερευνών για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο.

«Επαναλάβαμε τις δραστηριότητες γεώτρησης και προς τον σκοπό αυτόν έχουμε στείλει εκ νέου το (πλοίο σεισμικών ερευνών) Barbaros Hayrettin σε αποστολή», δήλωσε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την αναστολή των ερευνών της στην ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να ξεκινήσει συνομιλίες με την Αθήνα.

Ο Ερντογάν δήλωσε πως συναίνεσε να αναστείλει τις έρευνες έπειτα από αίτημα της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, προκειμένου να “διευκολύνει” τις συνομιλίες ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αλλά κατηγόρησε την Αθήνα ότι «δεν τήρησε τις υποσχέσεις της».

Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είπε περισσότερα για το θέμα αυτό, όμως η ανακοίνωση γίνεται την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα.

Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε πως η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου «δεν έχει καμία αξία» και συμπλήρωσε πως η Τουρκία «θα εφαρμόσει με αποφασιστικότητα» τη συμφωνία που σύναψε εκείνη με τη Λιβύη.