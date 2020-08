Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 151 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Έντονη ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων στη χώρα μας. Τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία της πανδημίας.

151 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, εκ των οποίων τα επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 5.270 και από αυτά το 54,6% αφορά άνδρες.

1.379 (26,2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.611 (49,5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

14 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. Τρεις (21,4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 71,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Μέχρι την ώρα που εκδόθηκε η ενημέρωση, δεν είχε καταγραφεί νέος θάνατος. Ωστόσο, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, έγινε γνωστό πως κατέληξε μία 85χρονη με υποκείμενα νοσήματα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ως εκ τούτου, έχουμε 211 θανάτους συνολικά στη χώρα (143 άνδρες και 68 γυναίκες).

Δείτε ΕΔΩ τον “χάρτη” των κρουσμάτων της Παρασκευής.

Αναστέλλονται εμποροπανηγύρεις και λιτανείες - Επεκτείνεται η απαγόρευση όρθιων πελάτων στα νυχτερινά κέντρα

Σε συνέχεια εισήγησης της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, οι επισκέπτες από την Μάλτα, από την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Επίσης, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε ότι, κατόπιν και της σχετικής σύστασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, αναστέλλονται όλες οι λιτανείες για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και πάσης φύσεως εμποροπανηγύρεις.

Τέλος, αναφορικά με το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ κλπ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα, επεκτείνεται έως 31 Αυγούστου 2020