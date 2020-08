Αθλητικά

Σπανούλης: Οι ευχές από Ολυμπιακό και Euroleague για τα γενέθλιά του (βίντεο)

Τα 38α γενέθλιά του γιορτάζει ο “ερυθρόλευκος” άσος, που εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στα παρκέ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης, γιορτάζει σήμερα τα 38α γενέθλια του και η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ του ευχήθηκε “χρόνια πολλά” μέσα από τα social media.

«Άπαντες στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχόμαστε στον αρχηγό μας, Βασίλη Σπανούλη, χρόνια πολλά, με υγεία και πολλές επιτυχίες!!!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Σπανούλη, η Euroleague ανήρτησε στα social media ένα Top-10 από τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

