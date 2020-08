Κόσμος

Λίβανος: Οδύνη Βαρθολομαίου για την πολύνεκρη τραγωδία

Την αμέριστη συμπαράσταση και την οδύνη στον Πατριάρχη Αντιοχείας εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε το απόγευμα τηλεφωνικώς με τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη Ι’, ο οποίος βρίσκεται στον Λίβανο, και του εξέφρασε την οδύνη και τις προσευχές του καθώς και τη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την τραγωδία που έπληξε τον Λίβανο και κατ’ επέκταση το πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αντιοχείας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πατριάρχη Αντιοχείας «συγκινημένος για την αδελφική αυτή εκδήλωση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και ζήτησε την συνέχιση των προσευχών του για την υπέρβαση της μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζει αυτή την στιγμή η Εκκλησία του και ο λαός του».