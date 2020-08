Κοινωνία

16χρονη εξαφανίστηκε από την Ξάνθη και βρέθηκε… στη Γερμανία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλαβε τέλος η αγωνία της οικογένειας, που είχε ζητήσει βοήθεια από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Στη Γερμανία βρέθηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Ξάνθη. Η περιπέτεια της Ιλκνούρ Μ., 16 ετών, έληξε το απόγευμα της Παρασκευής, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ιλκνούρ Μ. βρέθηκε στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Η Ιλκνούρ είναι καλά στην υγεία της και τώρα βρίσκεται ασφαλής με την οικογένειά της.

Ωστόσο, για ακόμη μια φορά ανακύπτουν προβληματισμοί και εγείρονται ερωτηματικά, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που με μεγάλη ευκολία ένα ανήλικο παιδί, μόλις 16 ετών, κατάφερε να μετακινείται σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αρμόδιες Αρχές, υπογραμμίζει το “Χαμόγελο του Παιδιού” σε σχετική ανακοίνωση.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην Ιλκνούρ Μ. και στην οικογένεια της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.