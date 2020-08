Αθλητικά

Ισόπαλοι Ατρόμητος και ΠΑΟΚ σε φιλική αναμέτρηση

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, μεταξύ αυτών και πέναλτι.

Ισόπαλο, χωρίς τέρματα, έληξε το φιλικό που έδωσαν στον Βόλο ο Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ. Αγώνας που αποτέλεσε το πρώτο τεστ για αμφότερες τις ομάδες, από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους, εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες καλές ευκαιρίες δημιούργησαν οι αντίπαλοι στο ματς για να σκοράρουν, πιο χαρακτηριστική εκ των οποίων για τον Ατρόμητο ήταν το δοκάρι που είχε στο 15’ με τον Ραμπέλο. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε φάσεις με τους Σβιντέρσκι (77’), Μπίσεσβαρ (79’), Μάτος (83’), ενώ στο 89’ έχασε και πέναλτι με τον Σβιντέρσκι, καθώς ο τελευταίος δεν μπόρεσε να νικήσει από την άσπρη βούλα τον Θεοδωράκη. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, μάλιστα, αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του και σε δεύτερο χρόνο, μετά το “ριμπάουντ” που πήρε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, χάνοντας το πέναλτι.

Θεατής της αναμέτρησης από την κερκίδα ήταν ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Ολαφ Ρέμπε. Στην αποστολή για το ματς, χωρίς να χρησιμοποιηθεί, ήταν για τον “Δικέφαλο του Βορρά” ο 19χρονος Γιώργος Βρακάς, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μετά το 2018, όταν και αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ για να ενταχθεί στην Νάπολι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Μανδάς, Γούτας, Στρούγγης, Κιβρακίδης, Ρισβάνης, Μπουσούλατζιτς, Γιακουμάκης, Γκάλο, Σόλομον, Ραμπέλο, Μανούσος. Στο δεύτερο ημίχρονο η ενδεκάδα ήταν με τους: Θεοδωράκη, Γούτα, Στρούγγη, Κιβρακίδη, Νάτσος, Ούμπιδες, Κωτσόπουλο, Γκάλο, Σόλομον, Τριμάτη, Βέλλιο.

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Μιχάι, Λημνιός, Γιαννούλης, Σβαμπ, Τζόλης, Ελ Καντουρί, Ζαμπά, Ακπομ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ενδεκάδα ήταν με τους: Πασχαλάκη, Κρέσπο, Διαμαντή, Τσιγγάρα, Εσίτι, Βέρνμπλουμ, Μάτος, Τσαούση (70’ Μπαλογιάννης), Μπίσεσβαρ, Κούτσια, Σβιντέρσκι.