Κόσμος

Κορονοϊός: αυξάνονται τα κρούσματα και οι νεκροί στη Γερμανία

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ξεπερνά τους 9.190 νεκρούς επί συνόλου 215.336 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί...

Ακόμη 12 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου παράλληλα εντοπίστηκαν 1.122 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού φθάνει τους 9.195 νεκρούς επί συνόλου 215.336 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης τα οποία εντοπίστηκαν στη Γερμανία ξεπέρασε τα χίλια.