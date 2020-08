Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος για κορονοϊό: με φοβίζει η κούραση της κοινωνίας

Η μάσκα είναι "εργαλείο" προστασίας, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και ζητά κοινωνική συνεργασία για περιορισμό της διασποράς του ιού.

Τη μάσκα δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως καταναγκασμό αλλά ως το «εργαλείο» που θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τη ζωή μας, τις εργασίες και τις διασκεδάσεις μας. Δεν πρόκειται για χρήση που σκοπό έχει να προστατεύσει τους άλλους αλλά είναι το μέσο για να συνεχίσουμε φυσιολογικά τη ζωή μας μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο που θα μας προστατεύσει από τον ιό. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Εξηγεί ότι η χρήση μάσκας μάς προστατεύει από έναν ιό που μεταδίδεται εύκολα και από άτομα που πολλές φορές δεν το γνωρίζουν καθώς είναι ασυμπτωματικά. «Και ενώ για τους περισσότερους θα περάσει χωρίς προβλήματα, κάποιοι θα δώσουν μάχη για τη ζωή τους», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι αυτό είναι κάτι που «οι γιατροί και οι νοσηλευτές το γνωρίζουν καλά καθώς είναι από τη φύση της εργασίας εκτεθειμένοι σε τριπλάσιο ως τετραπλάσιο κίνδυνο μόλυνσης». Αυτό όπως λέει, αποδεικνύεται από όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι αρκετοί υγειονομικοί παγκοσμίως και στην Ελλάδα μολύνονται και νοσούν , ενίοτε με μοιραία κατάληξη. «Όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, προστατευόμαστε με τα μέτρα ατομικής προστασίας και αυτό παρακαλούμε και τους συμπολίτες μας να πράξουν, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού την ύπουλη αυτή ασθένεια».

«Η μάσκα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΠΙΣ, είναι προστατευτική και αποτελεί το απόλυτο “όπλο” προστασίας για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που διαχειρίζεται κρούσματα covid-19. Αν κάποιος δεν έχει άλλο μέσο προστασίας, η μάσκα είναι το ελάχιστο και η πρώτη προτεραιότητα. Σημαντικά είναι επίσης η υγιεινή των χεριών και η τήρηση των αποστάσεων που συμπληρωματικά βοηθούν στην αυτοπροστασία μας. Αλλά η μάσκα είναι το πρώτο».

Μάσκες ή ασπίδες;

Ο κ. Εξαδάκτυλος εξηγεί ότι οι μάσκες είναι «αποδεδειγμένα καλύτερες και πιο προστατευτικές από τις ασπίδες οι οποίες έχουν ευθύς εξ αρχής σχεδιαστεί ως συμπληρωματικό μέτρο προφύλαξης. Δηλαδή, ασπίδα έχει νόημα να φοράει κάποιος που φοράει και μάσκα. Στην πραγματικότητα οι ασπίδες αντικαθιστούν τη χρήση των ειδικών γυαλιών και όχι τις μάσκες που προστατεύουν μύτη και στόμα. Βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνουν ότι οι ασπίδες δεν είναι αντίστοιχα προϊόντα με τις μάσκες».

Πώς φοράμε και πώς αφαιρούμε σωστά τις μάσκες;

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ δίνει χρήσιμες συμβουλές για τον σωστό τρόπο χρήσης της μάσκας.

«Τις μάσκες τις φοράμε χωρίς να πιάνουμε την εσωτερική τους επιφάνεια. Στις χειρουργικές, η εσωτερική πλευρά είναι πιο ανοιχτόχρωμη και στην επάνω πλευρά της έχει έλασμα για την καμπύλη της μύτης, ώστε να μην θολώνουν τα γυαλιά όσων φορούν. Τα video που έχει δημιουργήσει ο ΕΟΔΥ δείχνουν με ακρίβεια πώς να φοράμε και να αφαιρούμε με ασφάλεια τη μάσκα. Εξάλλου, πρέπει να τονίσω ότι και στις πάνινες μάσκες είναι σημαντικό να μην εναλλάσσουμε την εσωτερική με την εξωτερική πλευρά».

Σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο η μάσκα συνίσταται σε παιδιά άνω των 4 ετών και όλους τους ενήλικες. Δεν συνίσταται σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών με ψυχικές παθήσεις, συγκεκριμένες πνευμονοπάθειες συγκεκριμένου βαθμού, και στα άτομα με νοητική υστέρηση.

Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων και ζητάει τη συνεργασία της κοινωνίας για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. «Με φοβίζει η κούραση της κοινωνίας της οποίας η συνεργασία είναι απαραίτητη για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Και με προβληματίζει η απόδοση ευθύνης σε συγκεκριμένες ομάδες όπως είναι οι νέοι. Είναι άδικη καθώς η χαλάρωση κατά τον μήνα Ιούλιο αφορούσε όλους ανεξαιρέτως. Εκτός από τις εικόνες της διασκέδασης στις παραλίες είδαμε και επίσημες δεξιώσεις με αντίστοιχο συνωστισμό ανθρώπων».