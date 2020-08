Life

Έρρικα Πρεζεράκου: αναρρώνει μετά το χειρουργείο

Η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του δεξιού της χεριού από προπέλα ταχύπλοου...

Δύσκολες ώρες περνά η Ολυμπιονίκης Έρρικα Πρεζεράκου, μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, ύστερα από τον τραυματισμό της στη θάλασσα από φουσκωτό σκάφος ανοιχτά της Κύθνου.

Η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του δεξιού της χεριού από την προπέλα του ταχύπλοου και σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν προσπάθειες συγκόλλησής τους.

Η Έρρικα Πρεζεράκου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο χθες σε κατάσταση σοκ, αφού πρώτα της παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες στο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου.

Η είδηση του τραυματισμού της έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ενώ πολλοί θαυμαστές της έσπευσαν να γράψουν ένα αισιόδοξο μήνυμα στη σελίδα της στο Facebook και να της ευχηθούν περαστικά.