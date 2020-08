Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Απελπιστική η κατάσταση στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καλπάζει" η πανδημία στην Ρωσία. Αυξήθηκαν θάνατοι και κρούσματα.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 5.212 νέα κρούσματα κορονοϊού, με τον συνολικό αριθμό τους να φθάνει τα 882.347, ο τέταρτος υψηλότερος αριθμός περιστατικών Covid-19 στον κόσμο.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 14.854, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 129 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες.