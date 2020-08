Κοινωνία

Κορονοϊός: συλλήψεις σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο για μη τήρηση των μέτρων

Λουκέτο και πρόστιμο σε επιχείρηση στην Κέρκυρα. Υπαίθριο πάρτυ οργάνωσε άνδρας στη Ζάκυνθο...

Σε δύο συλλήψεις, σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, προχώρησαν οι αστυνομικοί για παραβίαση κανόνων για την αποφυγή και τη διάδοση του κορονοϊού.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια ελέγχων, με τη συμμετοχή κλιμακίου του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, διαπιστώθηκε ότι η ιδιοκτήτρια λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο δεν τηρούνταν το ποσοστό τετραγωνικών ανά άτομα.

Σε βάρος της επιβλήθηκε, από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Κέρκυρας, διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και ανεστάλη η λειτουργία του καταστήματος για δεκαπέντε 15 ημέρες.

Στη δεύτερη περίπτωση στη Ζάκυνθο, αλλοδαπός κατελήφθη να διοργανώνει υπαίθρια εκδήλωση και να παραβιάζει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης ανοιχτών εκδηλώσεων, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊου.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των δύο συλληφθέντων θα διαβιβαστούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.