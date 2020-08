Αθλητικά

Παναθηναϊκός: επιμένει για την απόκτηση του Μαουρίσιο Ίσλα

Ο Νο1 στόχος του Ρόκα, παραμένει ο Μαουρίσιο Ίσλα, για τον οποίο είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώριά του για να τον «ντύσει» στα «πράσινα».

Ο Τσάβι Ρόκα έχει εντείνει τα τελευταία 24ωρα τις επαφές του με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για τη θέση του -βασικού- δεξιού μπακ, προκειμένου μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην Αθήνα ο «διάδοχος» του Ματίας Γιόχανσον και να «μπει» από τις πρώτες ημέρες τις προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων» «έσβησε» τις τελευταίες ημέρες από το μπλοκάκι του το όνομα του διεθνούς Χιλιανού μπακ, Όσκαρ Οπάζο, καθώς παρά τις επίμονες κινήσεις του Παναθηναϊκού, η Κόλο-Κόλο, ομάδα στην οποία ανήκει ο 27χρονος αμυντικός, δεν δέχθηκε να τον παραχωρήσει, μολονότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο Νο1 στόχος του Ρόκα, παραμένει ένας άλλος (πολύ πιο «λαμπερός») Χιλιανός δεξιός μπακ, ο Μαουρίσιο Ίσλα, για τον οποίο είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώριά του για να τον «ντύσει» στα «πράσινα». Παρά το γεγονός ότι ο 46χρονος τεχνικός διευθυντής προσπαθεί να κρατάει το όλο θέμα μακριά απ' τα φώτα της δημοσιότητας, οι επαφές με την πλευρά του 32χρονου μπακ συνεχίζονται, με τον Ρόκα να ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να τον πείσει να αποδεχθεί την πρόταση του «τριφυλλιού», που αφορά συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι «μνηστήρες» από Ισπανία, Αργεντινή και Τουρκία, τού προσφέρουν είτε μονοετή συμβόλαια, είτε συνεργασίες για 1+1 χρόνια.