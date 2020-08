Κόσμος

Μεγάλη φωτιά στην Κύπρο (εικόνες)

Πύρινο μέτωπο 20 χιλιομέτρων κατακαίει Λεμεσό και Πάφο. Σε εφαρμογή το Σχέδιο Ίκαρος.

Σε μήκος 20 χιλιομέτρων εκτείνεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Ορείτες, Μούσερε και Δοράς στην Κύπρο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης με πέραν των 30 πυροσβεστικών οχημάτων με τα πληρώματά τους, προωθητές γαιών, ενώ σε εφαρμογή τέθηκε και το Σχέδιο Ίκαρος που αφορά τις επιχειρήσεις των πτητικών μέσων.

Στην περιοχή κατευθύνονται επιπρόσθετες δυνάμεις πυρόσβεσης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση στην κοινότητα της Δοράς.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι για σκοπούς προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές, απαγορεύεται η διακίνηση ιδιωτικών οχημάτων σε όλους τους δασικούς δρόμους, από το Σάββατο 8 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 οι παραβάτες είναι ένοχοι αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (Euro5.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.



