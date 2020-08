Κοινωνία

Αθηνών-Λαμίας: Μηχανή “καρφώθηκε” στα κιγκλιδώματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Ειδικότερα, το ατύχημα σημειώθηκε στην γέφυρα στο ύψος Αγίου Μελετίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός του δίκυκλου νής φέρεται να έχασε τον έλεγχο και το όχημα προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα.