Κοινωνία

Κορονοϊός - Δήμαρχος Πόρου στον ΑΝΤ1: Είναι “μουδιασμένοι” όλοι στο νησί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Δημητριάδης εκφράζει την αγωνία κατοίκων και φορέων για την έξαρση των κρουσμάτων, αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο στο νησί.