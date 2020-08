Life

Η Έρρικα Πρεζεράκου στον ΑΝΤ1 για το ατύχημα με το ταχύπλοο (βίντεο)

Αγώνας των χειρουργών στο ΚΑΤ για να σώσουν τα δάχτυλά της, μετά τον σοβαρό τραυματισμό από την προπέλα του σκάφους.

Του Κώστα Τάτση

Σε τραγωδία παραλίγο να μετατραπούν οι διακοπές για την Έρρικα Πρεζεράκου. Η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ έπεσε στη θάλασσα από φουσκωτό σκάφος ανοιχτά της Κύθνου, με αποτέλεσμα η προπέλα του ταχύπλοου να της ακρωτηριάσει δύο δάχτυλα.

Μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται έστειλε το δικό της μήνυμα. Με βίντεο που κοινοποίησε στο διαδίκτυο, θέλησε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που της συμπαραστάθηκαν στην περιπέτειά της.

Η πρώην πρωταθλήτρια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο πέντε ωρών. Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, ώστε να μπορέσουν να σώσουν τα δάχτυλά της, τα οποία είχαν κοπεί.

Η Έρρικα Πρεζεράκου, ήταν σε φουσκωτό σκάφος με δυο φίλους της. Ένας αδέξιος χειρισμός του οδηγού, σύμφωνα με τις Αρχές, την έριξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα η προπέλα να την τραυματίσει.

Η άμεση κινητοποίηση και η μεταφορά της στην Αθήνα, απέτρεψαν τα χειρότερα.