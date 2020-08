Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για μια μέρα που μπορεί να έχει εντάσεις, ζήλιες κ.λπ. ωστόσο το θετικό στην όλη κατάσταση είναι ότι όλα αυτά δεν μας επηρεάζουν για πολύ...

Κυριακή σήμερα 9 Αυγούστου και τα παρορμητικά ζώδια έχουν την τιμητική τους αφού από την Παρασκευή η Αφροδίτη έχει περάσει στο ζώδιο του Καρκίνου όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη.

Δεν είναι όμως μόνο η Αφροδίτη, αλλά και ολόκληρο σχεδόν το πλανητικό σύστημα που βρίσκεται σήμερα στον παρορμητικό σταυρό, αφού ακόμα και η Σελήνη είναι στον Κριό.

Πρόκειται λοιπόν για μια μέρα που μπορεί να έχει εντάσεις, ζήλιες κ.λπ. ωστόσο το θετικό στην όλη κατάσταση είναι ότι αφενός όλα αυτά δε μας επηρεάζουν για πολύ, αφού τα ξεχνάμε, κι αφετέρου η Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο συμπεριφέρεται σαν μάνα που ό,τι και να γίνει για εκείνη τα παιδιά της θα είναι πάντα παιδιά της. Παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να τραβήξουμε το σχοινί περισσότερο από όσο αντέχει, γιατί δεν ξέρουμε και πότε θα σπάσει.

Αναλυτικές προβλέψεις ΕΔΩ