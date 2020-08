Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: νέο ψυχολογικό φράγμα... έσπασε ο αριθμός των θανάτων

Η χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη, από την πανδημία.

O απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία ξεπέρασε τους 100.000 νεκρούς, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Με 100.477 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 (+905 σε 24 ώρες) και 3.012.412 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (+49.970), η γιγαντιαία χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει αυτή που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας στον πλανήτη, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ. Τα δύο τραγικά αυτά ορόσημα ξεπεράστηκαν την ώρα που η εξάπλωση συνεχίζεται, καθώς οι περισσότερες πόλεις της Βραζιλίας ανοίγουν ξανά τα καταστήματα και τα εστιατόρια ενώ η κορύφωση δεν έχει καν έρθει ακόμη.

Η Βραζιλία, αντιμέτωπη με την πιο πολύνεκρη πανδημία από αυτήν της ισπανικής γρίπης πριν από έναν αιώνα, επιβεβαίωσε τα πρώτα κρούσματα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στα τέλη Φεβρουαρίου. Πέρασαν τρεις μήνες προτού οι νεκροί να φθάσουν τους 50.000. Αλλά μόλις 50 ημέρες αργότερα, οι θάνατοι διπλασιάστηκαν.

Με επικεφαλής τον πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος υποβαθμίζει εξαρχής τη βαρύτητα της πανδημίας — κατ’ αυτόν, η COVID-19 είναι απλά μια «γριπούλα» — και έδωσε μάχες εναντίον των περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι κυβερνήτες των πολιτειών, πολλοί Βραζιλιάνοι αντιμετώπισαν τους αριθμούς αυτούς με αδιαφορία, με ένα ανασήκωμα των ώμων. «Θα έπρεπε να αισθανόμαστε απελπισία, διότι ζούμε μια τραγωδία που μοιάζει με παγκόσμιο πόλεμο», αλλά η Βραζιλία μοιάζει σαν να «έχει υποβληθεί σε συλλογική αναισθησία», έκρινε ο Δρ. Ζουζέ Ντάβι Ούρμπαες, στέλεχος της Βραζιλιάνικης Εταιρείας Λοιμωξιολογίας.

Ο Ούρμπαες και άλλοι ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου διότι, όπως εξηγούν, οι βραζιλιάνικες αρχές ακόμη δεν έχουν συνεκτικό και συντονισμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με πολλούς αξιωματούχους να δίνουν αντ’ αυτού την έμφαση στην επανεκκίνηση της οικονομίας, που το πιθανότερο είναι ότι θα συμβάλλει στην εξάπλωση του ιού. Το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο της Βραζιλίας, θεσμοί που έχουν επικρίνει με σφοδρότητα τον τρόπο που ο πρόεδρος Μπολσονάρου χειρίστηκε την πανδημία, κήρυξαν αντίστοιχα τρεις και τέσσερις ημέρες εθνικού πένθους για τους 100.000 νεκρούς. Ο πρόεδρος της χώρας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο δημοσίως μέχρι στιγμής.

Δύο υπουργοί Υγείας, και οι δύο γιατροί, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μέσα στους τελευταίους μήνες εξαιτίας των διαφωνιών τους με τον αρχηγό του κράτους. Ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας είναι στρατηγός εν ενεργεία, ο οποίος προτίμησε να αφήσει κατά μέρος τη σύσταση να τηρείται η λεγόμενη κοινωνική απόσταση, αφού ο πρόεδρος εναντιώνεται στο μέτρο. Ο Μπολσονάρου διατείνεται ότι ανέρρωσε από τον κορονοϊό χάρη στην υδροξυχλωροκίνη, ένα ανθελονοσιακό σκεύασμα που όμως ειδικοί λένε ότι δεν έχει αποδειχθεί πως έχει επίπτωση σε ασθενείς με την COVID-19. «Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουμε, στους 150.000 ή στους 200.000 θανάτους. Μόνο ο χρόνος θα δείξει τον πλήρη αντίκτυπο της COVID-19 εδώ», προειδοποιεί ο Αλεσάντρε Νάιμε, επικεφαλής του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων στη σχολή ιατρικής του πανεπιστημίου της πολιτείας Σαν Πάουλου. Ο Νάιμε εκτιμά πως η μόνη σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι με ασθένειες που έφεραν οι άποικοι, όπως η ευλογιά, η οποία αποδεκάτισε τους αυτόχθονες πληθυσμούς όταν οι Ευρωπαίοι έφθασαν στην Αμερική.

Για τον Ούρμπαες, η Βραζιλία μοιάζει σήμερα εξίσου παραιτημένη, σαν έχει αποδεχθεί ήδη τους θανάτους που θα έρθουν εξαιτίας της COVID-19. «Το μήνυμα της κυβέρνησης σήμερα είναι: ‘μολυνθείτε από τον κορονοϊό και, αν είστε σοβαρά, υπάρχει η εντατική’. Αυτό συνοψίζει την πολιτική της χώρας μας σήμερα», τόνισε.