Κορονοϊός: η χώρα που για 100 ημέρες δεν έχει κανένα νέο κρούσμα

Η Νέα Ζηλανδία συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα κορονοϊού, παρόλο που οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 23 ενεργά κρούσματα Covid-19 στη χώρα αλλά όλα εντοπίστηκαν στα σύνορα, εισερχόμενα στη χώρα, και βρίσκονται σε καραντίνα.

«Το να πετύχουμε 100 ημέρες χωρίς μετάδοση στον πληθυσμό είναι ένα σημαντικό ορόσημο, ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», δήλωσε ο Άσλεϊ Μπλούμφιλντ, ανώτερος αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών. «Έχουμε δει στο εξωτερικό την ταχύτητα με την οποία ο ιός μπορεί να επανεμφανιστεί και να εξαπλωθεί σε σημεία όπου φαινόταν να βρίσκεται υπό έλεγχο και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εξαλείψουμε άμεσα κάθε νέο κρούσμα στο μέλλον στη Νέα Ζηλανδία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Νέα Ζηλανδία, που αριθμεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους, μετρά 1.219 επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον Φεβρουάριο, με το τελευταίο να διαγιγνώσκεται την 1η Μαΐου. Η χώρα έχει καταγράψει 22 θανάτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει τη χώρα πρότυπο διότι «εξάλειψε με επιτυχία την εντόπια μετάδοση». Η Νέα Ζηλανδία έκλεισε τα σύνορά της στις 19 Μαρτίου. Έκτοτε επιβλήθηκαν αυστηροί έλεγχοι – όποιος εισέρχεται στη χώρα τίθεται σε καραντίνα 14 ημερών.

Οι Νεοζηλανδοί έχουν επιστρέψει και πάλι σε σχεδόν κανονικό τρόπο ζωής, αλλά οι αρχές ανησυχούν διότι πολίτες αρνούνται πλέον να υποβληθούν σε τεστ, δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών της κυβέρνησης, ενώ αγνοούν ακόμα και βασικές συστάσεις υγιεινής.