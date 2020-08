Κοινωνία

“Θάλεια”: φονική η κακοκαιρία στην Εύβοια

Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ενώ ολονύκτια ήταν η προσπάθεια διάσωσης. Με ελικόπτερο οι απεγκλωβισμοί σε πολλές περιοχές.

Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί στα Πολιτικά Ευβοίας από τα σπίτια τους, που πλημμύρισαν από την τρομερή νεροποντή που έπνιξε από χτες το βράδυ την περιοχή και ειδικότερα τα Ψαχνά, τα Πολιτικά και το Λευκαντί. Πρόκειται για έναν 86χρονο και μια 85χρονη, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στις οικίες τους όπου βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

«Ήδη έχουν καταγραφεί δύο νεκροί ένας άνδρας 85 χρονών και μία γυναίκα 86 χρονών που έμειναν σε διαφορετικά σπίτια, εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους» δηλώνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς προσθέτοντας ότι «αναζητούμε έναν ακόμη».

Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ένα βρέφος, μόλις οκτώ μηνών, ήταν αυτό που αναζητούσαν οι Αρχές, το οποίο βρέθηκε τελικά νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ιδιαίτερα στα Ψαχνά και στα Πολιτικά το μεγαλύτερο μέρος των σπιτιών έχουν πλημμυρίσει και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού συνεχίζονται, μέσα από νερά και λάσπες. Στα Πολιτικά και στα Ψαχνά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπως τα χωριά Στενή, Πούρνος, Καμπιά κ.ά. έχουν υπάρξει τεράστιες ζημιές και σε σπίτια και σε υποδομές αλλά και στο οδικό δίκτυο.

Τα πυροσβεστικά συνεργεία συνεχίζουν και αυτά μέχρι και αυτή την ώρα να απεγκλωβίζουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια, όπου σε πολλά σημεία το νερό έχει φτάσει πάνω απο 1,5 μέτρα. Συνολικά το κέντρο της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί πάνω από 150 κλήσεις για απεγκλωβίσεις ατόμων και συνεχίζει να λαμβάνει, παρά το γεγονός ότι έχει σταματήσει η βροχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η καταστροφή οφείλεται στην υπερχείλιση των χειμάρρων Μασσαπίθου στα Ψαχνά, του ρέματος των Πολιτικών και του Λίλα στο Λευκαντί που μετέτρεψαν την περιοχή σε λίμνη βυθίζοντας τα πάντα στο νερό. Οι πυροσβέστες εκτός των άλλων ειδοποιήθηκαν να απεγκλωβίσουν περίπου 30 άτομα από μια κατασκήνωση που είχαν καταφύγει πάνω σε μια πλατφόρμα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν καθώς δεν κινδύνευσαν.

Κλήσεις στην Πυροσβεστική γινόταν και από ένα camping της περιοχής ωστόσο όμως ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν μέχρι το συγκεκριμένο σημείο και δόθηκε εντολή να γίνουν κάποιες επείγουσες μεταφορές από το Λιμενικό καθώς η προσέγγιση ήταν δυνατή μόνο από τη θάλασσα. Σε πολλά σημεία χρειάστηκε να επέμβουν γερανοί προκειμένου να απομακρύνουν αυτοκίνητα, ακόμα και όχημα της αστυνομίας που παρασύρθηκε στην προσπάθεια να απομακρύνουν οι αστυνομικοί ένα κάτοικο της περιοχής.

Η «Θάλεια» πάντως συνεχίζει να πλήττει μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας, ενώ ακόμη και τα ογκώδη πυροσβεστικά οχήματα στάθηκε αδύνατο να νικήσουν τις λάσπες και τον όγκο των νερών. Τα ρέματα φουσκώνουν, τα ποτάμια έγιναν αδιάβατα και η «οργή» ξέσπασε σε αυτοκίνητα, σπίτια και ανθρώπους.

Λίγο πριν τις 8:00 το πρωί οι πυροσβέστες είδαν σιγά-σιγά να πέφτει η στάθμη των υδάτων στα Ψαχνά ωστόσο όμως την ίδια στιγμή τα προβλήματα μεταφέρθηκαν στην νότια πλευρά της Χαλκίδας, στο Λευκαντί και το Μπούρτζι Βασιλικού με μεγάλη ένταση.

Νότια της Χαλκίδας οι πυροσβέστες αδυνατούν να φτάσουν στα σπίτια γιατί οι δρόμοι είναι κομμένοι και ζήτησαν ενισχύσεις από ελικόπτερο ώστε να ξεκινήσουν απεγκλωβισμοί ανθρώπων από τις ταράτσες των σπιτιών. Όπως έγινε γνωστό, διατέθηκε ελικόπτερο και σε λίγο θα βρίσκεται εκεί έτσι ώστε να βοηθήσει, ιδιαίτερα στο Μπούρτζι και το Λευκαντί, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο και τα νερά δεν επιτρέπουν την κίνηση κανενός αυτοκινήτου. Τα μόνα οχήματα που έχουν μπει στην περιοχή είναι χωματουργικά οχήματα που έχει διαθέσει η Περιφέρεια.

Οι αδιάβατοι δρόμοι από τεράστιους όγκους νερού και κομμένοι δρόμοι δεν επιτρέπουν ούτε στα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν σε ορισμένα σημεία για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη η παραλιακή ζώνη των Πολιτικών γέμισε νερά και λάσπες θέτοντας σε κίνδυνο και αρκετούς αυτοσχέδιους καταυλισμούς με τροχόσπιτα καθώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί έζησαν εφιαλτικές στιγμές.

«Είναι εφιαλτικές στιγμές που ζούμε. Όλος ο μηχανισμός είναι στο πόδι αλλά η κακοκαιρία συνεχίζεται» δηλώνει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει την πολιτική προστασία και βαριά χωματουργικά μηχανήματα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν με ασφάλεια, να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία ώστε να φτάσουν οι πυροσβέστες και να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που καλούν σε βοήθεια. «Αποφύγετε κάθε εξωτερική μετακίνηση και παραμείνετε σε κλειστούς χώρους» ήταν η έκκληση που έκανε ο περιφερειάρχης στις 5.00 το πρωί καθώς τα νερά ήταν επικίνδυνα.

Δεκάδες οχήματα της Πυροσβεστικής, που μεταφέρθηκαν στην περιοχή από την υπόλοιπη Ελλάδα έμειναν εγκλωβισμένα, μη μπορώντας να φτάσουν σε σημεία όπου οι άνθρωποι έκαναν συνεχώς εκκλήσεις. Όπως σημειώνουν οι χειριστές των μηχανημάτων σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο έχει υποχωρήσει με συνέπεια να μην είναι ασφαλείς όσοι κινούνται εκεί.



Για την αντιμετώπιση των περιστατικών έχουν κινητοποιηθεί 72 πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήμα με ειδικό εξοπλισμό, 26 οχήματα, ειδικά οχήματα καθώς και 3 διασωστικές λέμβοι από την 1η, 7η και 8η ΕΜΑΚ. Επίσης, προληπτικά έχουν κινητοποιηθεί εναέριοι διασώστες από την 1η ΕΜΑΚ με 1 ελικόπτερο.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.