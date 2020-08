Κοινωνία

Κορονοϊός: σε ανησυχητικά επίπεδα ο ρυθμός μετάδοσης στην Ελλάδα

Προ των πυλών ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων. Πού εντοπίζονται νέα κρούσματα. Οι εστίες που προβληματίζουν.

Να ανακόψουν τον ρυθμό εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα προσπαθούν οι υγειονομικές αρχές, σφίγγοντας τον κλοιό των μέτρων και εντείνοντας τους ελέγχους.

Ο ρυθμός μετάδοσης της πανδημίας στη χώρα μας, όπως προειδοποίησε και ο Σωτήρης Τσιόδρας, έχει πλησιάσει επικίνδυνα την τιμή 1, κάτι που σημαίνει ότι είναι προ των πυλών ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων.

Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε 21 ημέρες τον Ιούλιο είχαμε 770 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ μόλις μέσα σε επτά μέρες τον Αύγουστο εκτοξεύτηκαν στα 811.

Άλλωστε, αυτό που απεύχονταν οι γιατροί είναι πλέον γεγονός: οι διασωληνώσεις ξεκίνησαν και πάλι με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λάρισα, όπου από τον γάμο που έγινε στον Αμπελώνα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι τουλάχιστον επτά και θετικός βρέθηκε και ο γιατρός που ήρθε σε επαφή μαζί με τα κρούσματα από το γάμο. Τα δύο από αυτά, μέσα σε λίγες ώρες, διασωληνώθηκαν, με τις Αρχές να είναι πλέον σε εγρήγορση.

Στη Λάρισα πλέον οι εστίες που προβληματίζουν τους λοιμωξιολόγος είναι τρεις. Οι γιατροί των νοσοκομείων, ο γάμος του Αμπελώνα, άλλα και τα θετικά κρούσματα στην εφορία της πόλης. Μεγάλη ήταν η διασπορά των τελευταίων ημερών και από τον γάμο της Αλεξανδρούπολης που από τους 250 περίπου καλεσμένους , μέχρι χθες θετικοί ήταν οι 52 και η διασπορά φτάνει μέχρι και τη Ρόδο. Όλη η Βόρεια Ελλάδα πλέον είναι στο μικροσκόπιο των λοιμοξιολόγων, αφού η Θεσσαλονίκη δίνει καθημερινά τόσο από τα νοσοκομεία, όσο και από την εφορία, νέους θετικούς ασθενείς.

«Έχουμε στη διάθεσή μας πλήθος μέτρων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πριν αποφασιστεί η επιβολή lockdown. Θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι το καλύτερο για όλους μας είναι να αποδώσουν τα υφιστάμενα μέτρα, ώστε να μην χρειαστεί να πάρουμε και άλλα» τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ένα ολόκληρο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη μπήκε σε καραντίνα, καθώς ένας μετανάστης που διέμενε εκεί βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ μεγάλη είναι και η διασπορά ανάμεσα στους εργαζόμενους της κρεατοβιομηχανίας της Καβάλας που ανέστειλε τις εργασίες της. Μάλιστα, η διασπορά από την Καβάλα έφτασε μέχρι και τη Μαγνησία. Θετικός στον Βόλο βρέθηκε και ένας παιδίατρος και πλέον έχει σημάνει συναγερμός στην πόλη.

Καμπανάκι κινδύνου και από την περιφέρεια Ηπείρου, καθώς καθημερινά στο νοσοκομείο καταφθάνουν συμπτωματικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα κάποιοι αρνήθηκαν να παραμείνουν και να κάνουν τεστ. Θετικός όμως εντοπίστηκε και ένας 20χρονος στο νομό Σερρών, που πλέον είναι σε καραντίνα και η ιχνηλάτηση έχει ξεκινήσει.

Αβεβαιότητα υπάρχει όμως τις τελευταίες ώρες για το αν τελικά γίνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια διοργάνωση που στα 90 χρόνια της ιστορίας της έχει αναβληθεί μόνο κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Θετικά στον κορονοϊό βρέθηκαν και τα παιδιά της γυναίκας που εργαζόταν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία του Πλωμαρίου αλλά και γιατρός στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς.