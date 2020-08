Αθλητικά

Στίβος: Θετικός στον κορονοϊό διάσημος Ολυμπιονίκης

Ο Κονσέλσους Κιπρούτο βρέθηκε θετικός στον ιό και έτσι θα χάσει το Diamond League του Μονακό που είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Παρασκευή.

Ο Ολυμπιονίκης του Ρίο Ντε Τζανέϊρο στα 3.000 μέτρα στιπλ, Κονσέλσους Κιπρούτο, βρέθηκε «θετικός» στον κορονοϊό και δεν θα λάβει μέρος στο Diamond League του Μονακό, που έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη Παρασκευή.

«Ο κόσμος μας περνά μια δύσκολη περίοδο και όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», έγραψε ο 25χρονος Κενυάτης στο Instagram και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, το τεστ COVID-19 μου, ως μέρος του πρωτοκόλλου για την διοργάνωση του Μονακό, είναι θετικό και ως εκ τούτου, δεν μπορώ να συμμετάσχω στο Diamond League στις 14 Αυγούστου. Δεν έχω συμπτώματα και είμαι πραγματικά σε καλή κατάσταση. Σκοπεύω να καταρρίψω για το παγκόσμιο ρεκόρ, που έχει μείνει για αρκετό καιρό μακρυά από την Κένυα».

Ενα παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει ο -γεννημένος στην Κένυα- Καταριανός, Σαϊφ Σαϊντ Σαχίν με επτά λεπτά, 53 δεύτερα και 63 εκατοστά.