Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τραγική η κατάσταση στην Ρωσία

Αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα COVID-19 στην αχανή χώρα, εντείνοντας την ανησυχία στις Αρχές.

Η Ρωσία ανακοίνωσε 5.189 νέα κρούσματα κορονοϊού σήμερα, ανεβάζοντας το σύνολό τους στη χώρα σε 887.536, ο τέταρτος μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών στον κόσμο.

Η αρμόδια υπηρεσία της Ρωσίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον επίσημο αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 14.931.