Στην Εύβοια την Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην Εύβοια, που επλήγη από τη φονική κακοκαιρία "Θάλεια", θα μεταβεί την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμα του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τις απώλειες στην Εύβοια.

"Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους στην Εύβοια και τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους τους. Ενημερώνομαι συνεχώς για την πορεία των διασώσεων και την έκταση της καταστροφής και αύριο θα μεταβώ στην πληγείσα περιοχή" τόνισε στο μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη των απεγκλωβισμών και των ενεργειών που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, μετά τη θεομηνία που έπληξε χθες το βράδυ την Εύβοια.