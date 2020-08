Σεισμός στη Βόρεια Καρολίνα - Ο ισχυρότερος των τελευταίων 104 ετών στην περιοχή

Τρόμος για τους κατοίκους, που δεν είχαν ξανανιώσει ένα τόσο ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους της Βόρειας Καρολίνας. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί σε αυτήν την αμερικανική πολιτεία από το 1916, όπως υπογραμμίζει το δίκτυο NBC.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα της κοινότητας Μπουν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 3,7 χιλιόμετρα.

Το χτύπημα του Εγκέλαδου, λίγο μετά τις 8 το πρωί (τοπική ώρα) έγινε αισθητό από περίπου 45.000 κατοίκους, μεταδίδει το NBC, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές.

So far there have been almost 45,000 "Did You Feel It?" reports from all over the region. Submit your report if you felt it: https://t.co/ICEL5CTExE pic.twitter.com/eTLwp60n3m