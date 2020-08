Κόσμος

Τραγωδία σε ξενοδοχείο φιλοξενίας ασθενών με Covid-19

Τουλάχιστον 10 νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο φιλοξενίας για την COVID-19. Πού αποδίδεται η αιτία τη φωτιάς.

Τουλάχιστον δέκα είναι οι νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί, σε ξενοδοχείο που χρησιμοποιείται ως κέντρο υποδοχής ασθενών και καραντίνας για την πανδημία COVID-19 στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές, στο νότιο τμήμα της Ινδίας.

Τα συνεργεία διάσωσης, διέσωσαν περισσότερους από 20 ασθενείς και ιατρικό προσωπικό από το κέντρο που στεγάζονταν στο ξενοδοχείο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Η αιτία της πυρκαγιάς, αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.