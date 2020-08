Πολιτική

Μπορέλ: Ανησυχία για τη ναυτική κινητοποίηση στην ανατολική Μεσόγειο

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής υπογραμμίζει πως θα καταβάλει προσπάθειες για την επανέναρξη διαλόγου.

Δεν κρύβει την ανησυχία του για τις τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει πως οι κινήσεις αυτές δεν εξυπηρετούν ούτε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Τουρκίας. Δεσμεύεται επίσης πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανέναρξη του διαλόγου.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο κ. Μπορέλ αναφέρει:

Οι τελευταίες ναυτικές κινητοποιήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Δεν θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων. Αντίθετα, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δυσπιστία.

Τα θαλάσσια όρια πρέπει να καθοριστούν μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, όχι μέσω μονομερών ενεργειών και κινητοποίησης ναυτικών δυνάμεων. Οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων διαφορών και διαφωνιών σε αυτόν τον τομέα ζωτικού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια. Ως Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, θα καταβάλω όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ενός τέτοιου διαλόγου και για τη διευκόλυνση της επανασύνδεσης.

Η παρούσα πορεία ενεργειών δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τα συμφέροντα ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Τουρκίας. Πρέπει να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στη Μεσόγειο».