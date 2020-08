Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος: καθοριστική εβδομάδα για το “μέλλον” της έξαρσης στην Ελλάδα (βίντεο)

Σε ποια σημεία εστιάζει την προσοχή που πρέπει να δείξουμε όλοι. Τι “φοβίζει” τον Καθ. Ιατρικής και Πρύτανη του ΕΚΠΑ.