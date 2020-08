Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: η πανδημία συνεχίζει τη φονική της διαδρομή

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, έχουν ξεπεράσει πλέον τα τρία εκατομμύρια.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 572 θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 23.010 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Βραζιλία ως εδώ ανέρχεται σε 101.049 νεκρούς επί συνόλου 3.035.422 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Πολλοί επιστήμονες στη χώρα η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, θεωρούν πολύ υποτιμημένα τα στοιχεία που ανακοινώνει η κυβέρνηση.