Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Απρόσμενες εξελίξεις κι ερωτικά μπερδέματα στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

ΚΡΙΟΣ

Με το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό να φορτίζουν την ατμόσφαιρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας οι εξελίξεις έρχονται να κάνουν την ερωτική σου ζωή κουβάρι, αφού ακόμα κι αν είσαι σε μια σταθερή σχέση αδυνατείς να κλείσεις τα μάτια σου απέναντι στην ανάγκη σου για κάτι δυνατό που θα σε κάνει να τα δεις όλα κόκκινα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να σου είναι αδιανόητο, αν και εδώ που τα λέμε, δεν αποκλείεται να υπάρχει ήδη κάποιο άτομο για το οποίο τρέφεις συναισθήματα, αλλά κάνεις ότι μπορείς για να τα πνίξεις. Όπως και να ‘χει κάποια στιγμή η βόμβα θα σκάσει.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι εξελίξεις στο οικογενειακό περιβάλλον είναι ενδεχομένως καταιγιστικές και ίσως να είσαι εσύ ο ίδιος αυτός που τις προκαλεί ή που έστω αναλαμβάνει να οδηγήσει τα πράγματα στην κατεύθυνση που θέλει. Μια νέα γνωριμία μπορεί αυτή τη στιγμή να αποτελέσει την πέτρα του σκανδάλου και να σε κάνει να βγάλεις έναν πιο νευρικό εαυτό απέναντι στα μέλη της οικογένειας σου, οι οποίοι μπορεί να μη συμφωνούν με τις επιλογές σου. Αν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν πράγματα που σε προβληματίζουν και θέλεις να τα αντιμετωπίσεις προσπάθησε να το κάνεις σαν μεγάλος άνθρωπος και όχι σαν μωρό που διεκδικεί χώρο και χρόνο για να παίξει με το καινούργιο του παιχνίδι.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το να ακούσεις για πράγματα που έχουν ειπωθεί πίσω από την πλάτη σου είναι το λιγότερο και ίσως το πλέον δεδομένο με αυτό το τετράγωνο του κυβερνήτη σου με τον Ουρανό. Το θέμα είναι ότι είτε έτσι, είτε γνωρίζοντας νέο κόσμο και δεχόμενος κάποιες προτάσεις εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει να κλείσει κάποιους κύκλους αιφνιδιαστικά δείχνοντας έτσι ότι απαξιείς ακόμα και να προσπαθήσεις να πείσεις κάποιους ανθρώπους ότι δεν είσαι ελέφαντας. Πάντως όσο πιο αθόρυβα κλείσεις την πόρτα πίσω σου, τόσο πιο εκκωφαντικός θα είναι ο θόρυβος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Έρχεται μια στιγμή που τα δεδομένα ξαφνικά ανατρέπονται και η αλλαγή σχεδίων, πορείας κλπ γίνεται μονόδρομος, χωρίς από την άλλη κι αυτό να είναι πρόβλημα απαραιτήτως. Λίγο πολύ αυτό περιγράφει στην πραγματικότητα για σένα το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό, αφού για παράδειγμα από τη μία μπορεί να δεις ότι τα χρήματα δεν επαρκούν για να καταφέρεις αυτά που θέλεις ή ότι οι ανάγκες σου τελικά λειτουργούν τόσο περιοριστικά που δε θα ήθελες να πάρεις κάποια ρίσκα αυτή την περίοδο. Βέβαια δεν αποκλείεται από την άλλη να σου προσφέρουν και κάποια χρήματα που θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις ένα καλύτερο αύριο απ' ότι φανταζόσουν.

ΛΕΩΝ

Μπορεί να δήλωνες ταγμένος στην εργένικη ζωή, να έβλεπες ράφι και να έτρεχες να προλάβεις να κάτσεις πριν σου πάρουν τη θέση ή να μην έβρισκες μια κατάσταση που να σου δημιουργεί συναισθήματα, να σε κάνει να παθιαστείς και να ξυπνάει την πιο φιλόδοξη πλευρά σου. Αυτά μέχρι χθες, γιατί με το τετράγωνο του Ερμή από το ζώδιο σου με τον Ουρανό τα πράγματα αλλάζουν και είτε έρχονται στη ζωή σου άνθρωποι που σε κάνουν να ξεχνάς τα ράφια και να μη θες να σηκωθείς απ’ το κρεβάτι, είτε παρουσιάζονται κάποιες ευκαιρίες που φαίνεται ότι σε κάνουν να ψαρώνεις!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μπορεί ο Ερμής σε τετράγωνο με τον Ουρανό να σε κάνει να βλέπεις την άλλη όψη του νομίσματος ή να φέρνει στο φως αποκαλύψεις που μπορεί να σε πονάνε, όμως είναι στην ευχέρεια σου το πώς θα διαβάσεις την κατάσταση. Και μ’ αυτό θέλω να πω ότι είναι πιθανό να προσγειωθείς -πάλι- σε μια πραγματικότητα που ουδεμία σχέση είχε με τη φούσκα που ζούσες τόσο καιρό. Το αν θα κάτσεις να κλάψεις που έσκασε η φούσκα σου ή αν θα χαρείς που αν μη τι άλλο έχεις την ευκαιρία να δεις την πραγματικότητα και να πάρεις τις αποφάσεις σου είναι στο δικό σου χέρι.

ΖΥΓΟΣ

Με το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό αν υπάρχει δίλημμα στην ερωτική σου ζωή ποιον δρόμο να διαλέξεις, να είσαι έτοιμος για τη μεγάλη ανατροπή, αφού είτε η διέξοδος έρχεται μέσα από μια τρίτη επιλογή που ως τώρα δεν είχε περάσει απ’ το μυαλό σου. Δεν αποκλείεται βέβαια η μία από τις δύο επιλογές σου -και μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα αυτή που φαίνεται αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες- να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα σε αγγίξουν και θα σε κάνουν να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά από τη μία και την αίσθηση ότι αν την ακολουθήσεις θα μπορέσεις να βρεις την ανανέωση που θέλεις από την άλλη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Ερμής στην κόντρα που θα έχει με τον Ουρανό απέναντι σου αναμένεται να σου δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, αφού δε σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι κόκκινα πανιά. Το πως θα σε βρει το τέλος αυτής της εβδομάδας είναι συνάρτηση του κατά πόσο θα μπορέσεις αυτές εδώ τις μέρες να συγκρατήσεις το θυμό σου. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα να σου δώσω είναι ότι αν βλέπεις ότι μία κατάσταση δε σου κάνει, κράτα τις αποστάσεις σου, πάρε το χρόνο σου και άσε τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις ή τους τσακωμούς για μετά τον δεκαπενταύγουστο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Με το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό είσαι αποφασισμένος να εφαρμόσεις κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή σου προς το καλύτερο και να απλοποιήσεις κάποιες διαδικασίες που σου τρώνε πολύ από τον πολύτιμο χρόνο σου. Κάποιες παρεξηγήσεις που μπορεί να προκύψουν στο εργασιακό σου περιβάλλον είναι πιθανό να σε εκθέσουν, όμως από την άλλη θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ότι μπορεί να ασχολείσαι με πράγματα που όχι μόνο δεν έχουν ουσία, αλλά κάνουν πιο δύσκολη και την καθημερινότητά σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Καταλαβαίνω ότι ακόμα και για έναν άνθρωπο όπως εσύ που επιδιώκει να βάζει συγκεκριμένα όρια στις σχέσεις του, το να έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτή τη συμπεριφορά από ανθρώπους, ειδικά, του φιλικού σου περιβάλλοντος σου πέφτει σκληρό, γιατί νομίζεις ότι την ίδια στιγμή σε απορρίπτουν. Μην κάνεις σαν μωρό! Προσπάθησε να καταλάβεις ότι τα όρια δεν είναι αποκλειστικά δικό σου προνόμιο και αναγνώρισε στους ανθρώπους γύρω σου καλές προθέσεις όταν επιλέγουν να προστατέψουν τις σχέσεις σας με αυτόν τον τρόπο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα ερωτικά μπερδέματα συνεχίζονται αγαπημένε Υδροχόε κι ευτυχώς τουλάχιστον που αφορούν εσένα, που όσο να 'ναι τα τραβάει ο οργανισμός σου, για να μην πω ότι όσο κι αν δεν το παραδέχεσαι ψοφάς για κάτι τέτοια. Το θέμα είναι κατά πόσο έχεις τα κότσια(;), τις αντοχές(;) τη διάθεση(;) όπως θες πες το, να αφεθείς στην πλημμύρα που μπορεί να φέρουν στη ζωή σου αυτές τις μέρες οι ερωτικές σου περιπέτειες, η οποία είναι ικανή να παρασύρει στο πέρασμα της το σπίτι σου -και κυριολεκτώ!-, τη δουλειά σου, τη ζωή σου ολόκληρη...

ΙΧΘΥΣ

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό φέρνει νεύρα στην καθημερινότητα και κυρίως στις επαφές σου στο εργασιακό περιβάλλον. Θα μπορούσαν να μείνουν σε επίπεδο μιας κόντρας ή μιας παρεξήγησης, αλλά φαίνεται ότι είσαι αποφασισμένος να αλλάξεις δια παντός κάποια πράγματα προκειμένου να διασφαλίσεις ότι στο μέλλον θα αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Από την άλλη θα πρέπει να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις σου και στο ενδεχόμενο ατυχημάτων.

Πηγή: astrologos.gr