Στο “κόκκινο” η τουρκική προκλητικότητα με την έκδοση νέας NAVTEX

Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό το μεσημέρι. Σε ετοιμότητα ο ελληνικός στόλος.

Αυξάνεται και πάλι η ένταση στο Αιγαίο, μετά από νέα NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα για το Ορούτς Ρέι σε περιοχή νότια του συμπλέγματος της Μεγίστης, με σημερινή ημερομηνία ενεργοποίησης 10 Αυγούστου.

Επίσης, από σήμερα το πρωί, στις 05:00, ενεργοποιείται και η Navtex για την άσκηση με πραγματικά πυρά των τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Σήμερα στις 12:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), ενώ ο ελληνικός στόλος βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί τις τουρκικές κινήσεις.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από ασφαλείς πηγές, αυτή την στιγμή συνεδριάζει το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, στο "ελληνικό πεντάγωνο".