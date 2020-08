Κοινωνία

Θρίλερ με σορό άνδρα που ξεβράστηκε σε παραλία

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να πρόκειται για τον αγνοούμενο της Εύβοιας.

(φωτογραφία αρχείου)

Η σορός ενός άνδρα ξεβράστηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, κοντά στον Ωρωπό.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού.

Περισσότερες πληροφορίες σε λίγο...