Κορονοϊός: η Βρετανία ενδέχεται να υπερέβαλε στον υπολογισμό των θυμάτων

Ο επίσημος ημερήσιος απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της COVID-19 που δημοσιοποιείται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να καταργηθεί οριστικά, κατόπιν της εξέτασης που διενεργείται για τη μέθοδο καταμέτρησης της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health England, PHE), έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα The Telegraph.

Το πόρισμα της εξέτασης, που διέταξε να διενεργηθεί ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ όταν προέκυψε πως η υπηρεσία πιθανόν «υπερέβαλε» όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων, αναμένεται να του παραδοθεί εντός της εβδομάδας, κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Μια από τις προτάσεις που θα υποβληθούν στον υπουργό θα είναι να δίνεται στη δημοσιότητα πλέον μόνο εβδομαδιαίος απολογισμός, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση μιλώντας στην Τέλεγκραφ.

Η αναστολή της δημοσιοποίησης στοιχείων για τους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε ημερήσια βάση αποφασίστηκε τον περασμένο μήνα και η κυβέρνηση έδωσε εντολή να εξεταστεί ο τρόπος που η PHE καταμετρά τα θύματα της πανδημίας, καθώς ειδικοί εκτίμησαν πως τα στοιχεία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν θανάτους από άλλα αίτια.

Οι ειδικοί εξήγησαν πως ο τρόπος που η PHE κάνει την καταμέτρησή της είναι προβληματικός, καθώς ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 αλλά αναρρώνουν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό των θυμάτων «ακόμη κι αν υπέστησαν καρδιακή προσβολή, ή τους πάτησε λεωφορείο τρεις μήνες αργότερα».

Οι απολογισμοί των νεκρών που ανακοινώνονται στην Αγγλία έχουν μεγάλη απόκλιση από μέρα σε μέρα εξαιτίας αυτού, πρόσθεσαν. Άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Στη Σκοτία για παράδειγμα, εάν έπειτα από 28 ημέρες αφότου έγινε η διάγνωση της μόλυνσης από τον κορονοϊό ο ασθενής δεν έχει αποβιώσει, δεν θεωρείται κατόπιν αυτόματα ότι υπέκυψε στην COVID-19.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μια από τις χώρες του κόσμου που υφίστανται σκληρό πλήγμα από την πανδημία, ανακοίνωσε πάνω από 1.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 χθες Κυριακή — τον υψηλότερο αριθμό από τον Ιούνιο. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στη χώρα συνολικά ξεπέρασε έτσι τους 310.000.