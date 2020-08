Οικονομία

Βυθίζεται… η τουρκική λίρα

Νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε σήμερα το νόμισμα της Τουρκίας, έναντι του δολαρίου.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Τουρκίας κινητοποιήθηκαν προκειμένου να περιοριστεί ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η βουτιά της λίρας.

Η BDDK, ο αρμόδιος φορέας, ανακοίνωσε σήμερα ότι μειώνει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 95% τον δείκτη που είχε υιοθετήσει προ μηνών με σε μια προσπάθεια να πιέσει τις τράπεζες να δανείσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να αγοράσουν κρατικά ομόλογα. Το αίτημα είχαν υποβάλει την προηγούμενη εβδομάδα οι ίδιες οι τράπεζες.

Παρ’ όλα αυτά η λίρα εξακολούθησε να υποχωρεί σήμερα και βρίσκεται στις 7,33 λίρες/δολάριο, έχοντας ενδοσυνεδριακά καταγράψει νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στις 7,4 λίρες ανά δολάριο. Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου υποχωρεί κατά 2%.