Εύβοια: τους 8 έφτασαν οι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες

Στον αγνοούμενο από την Εύβοια ανήκει η σορός που ξεβράστηκε στον Κάλαμο.

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν χθες την Εύβοια, αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές και προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές.

Σήμερα το πρωί ξεβράστηκε μια σορός στην παραλία του Καλάμου κι από την πρώτη στιγμή υπήρχε η αίσθηση ότι πρόκειται για τον ηλικιωμένο που αγνοούνταν από το βράδυ της Κυριακής στην Εύβοια. Δυστυχώς οι φόβοι επαληθεύτηκαν, η σορός ταυτοποιήθηκε κι έτσι τα θύματα από την φονική κακοκαιρία στην Εύβοια, έφτασαν τα οκτώ.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δύο διαφορετικές πλευρές της Εύβοιας. Στο Λευκαντί και το Μπούρτζι, ο Λήλαντας ποταμός κυριολεκτικά, κάλυψε ότι βρήκε, ενώ στο πέρασμά του υποχώρησαν ακόμη και γεφύρια.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των κατοίκων ήταν δραματική και χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ελικόπτερα.

Συγκλόνισε ο πυροσβέστης που έσωσε ένα μωρό, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” για τις δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης και την... εικόνα Αποκάλυψης.





Δυτικότερα και είκοσι χιλιόμετρα μακριά από τη Χαλκίδα, στις περιοχές Ψαχνά και Πολιτικά, ρέματα αλλά και ο αρχαίος Μεσσάπιος ποταμός, παρέσυραν φερτά υλικά και χώμα, ενώ χρειάστηκαν ακόμη και σκαπτικά μηχανήματα για να τα απομακρυνθούν οι κάτοικοι που είχαν περικυκλωθεί μέσα στα σπίτια τους απ' το νερό.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, που επισκέφθηκε την περιοχή, μίλησε για «φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε ξαναζήσει», εξηγώντας ότι η ραγδαιότητα της βροχής έφτασε ακόμη και τους 350 τόνους νερού ανά στρέμμα, ξεπερνώντας κατά πολύ την καταστροφή στη Μάνδρα πριν από τρία χρόνια.

Ακόμη και απέναντι από την Εύβοια, στις βόρειες ακτές τις Αττικής, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με απίστευτες εικόνες. Σκουπίδια, μπάζα, ακόμη και φίδια ξεβράστηκαν στις ακτές.