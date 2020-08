Κοινωνία

Στη “φάκα” μεγάλη σπείρα διαρρηκτών – Έκλεβαν μέχρι κομποσκοίνια

Εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις κλοπών από διαμερίσματα. Αποκόμισαν πάνω από 235.000 ευρώ. Πώς δρούσαν, σε ποιες περιοχές είχαν... "αδυναμία".

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Συνελήφθησαν 5 ημεδαποί, μέλη της σπείρας, ενώ εξιχνιάστηκαν 26 περιπτώσεις κλοπών από οικίες. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπερβαίνει τις 235.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές από οικίες σε περιοχές των νοτίων προαστίων.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 4-8-2020 στη Βούλα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της ανωτέρω Υπηρεσίας, πέντε (5) ημεδαποί, μέλη της σπείρας, οι οποίοι νωρίτερα αποπειράθηκαν να διαπράξουν κλοπή από οικία στην ίδια περιοχή και όταν έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους, επιχείρησαν να διαφύγουν.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι από τον Ιούνιο του 2020, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, που διέπραττε διαρρήξεις - κλοπές σε οικίες.

Πεδίο δράσης τους ήταν περιοχές της νότιας Αττικής και κυρίως η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας οργάνωναν την δράση τους, μεταβαίνοντας κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες στις ανωτέρω περιοχές με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και εντοπίζοντας τις προς διάρρηξη μονοκατοικίες και διαμερίσματα.

Ακολούθως, τις προσέγγιζαν και αφού βεβαιώνονταν για την απουσία των ενοίκων χτυπώντας τα κουδούνια, εισέρχονταν σε αυτές οι τέσσερις (4) εξ αυτών, είτε από ανασφάλιστα παράθυρα ή μπαλκονόπορτες είτε παραβιάζοντας αυτά με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, ενώ το πέμπτο μέλος παρέμενε εντός του «επιχειρησιακού» τους αυτοκινήτου και κατόπτευε το χώρο, έτοιμος να παρέχει συνδρομή. Εν συνεχεία, αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων, φορούσαν γάντια και κάλτσες προκειμένου να μην αφήνουν ίχνη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε να τοποθετούν τους σύρτες ασφαλείας στις κεντρικές θύρες εισόδου των οικιών και τις σειρήνες των συναγερμών σε δοχεία με νερό, προκειμένου να καθυστερούν την πρόσβαση-επιστροφή των ενοίκων και να απενεργοποιούν τις σειρήνες αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διαφυγή τους.

Στην κατοχή των κατηγορουμένων και μετά από έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• κοσμήματα (προερχόμενα από τη δραστηριότητά τους)

• γάντια εργασίας και κάλτσες

• κινητά τηλέφωνα

• διαρρηκτικό εργαλείο-κατσαβίδι και

• ενοικιαζόμενο-«επιχειρησιακό» όχημα

Χαρακτηριστικό μάλιστα της δράσης τους ήταν ότι, σε άμεσο χρόνο μετά τη διάπραξη των κλοπών, διοχέτευαν σε άγνωστο άτομο τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και χρυσαφικά έναντι χρηματικών ποσών, υποδεέστερων της αξίας των κλοπιμαίων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο, όπως εξακριβώθηκε, υπερβαίνει συνολικά τις -235.000- ευρώ.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί είκοσι έξι (26) περιπτώσεις κλοπών από οικίες, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.»