Μητσοτάκης σε Στόλτενμπεργκ: μη αποδεκτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο αυτής, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Στόλτενμπεργκ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποσκάπτει τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή.

Είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προς ενημέρωσή του επίσης για τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.