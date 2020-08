Αθλητικά

Εθνικιστικά μηνύματα μετά την κλήρωση του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας

Τούρκοι οπαδοί γέμισαν με απειλητικά τιτιβίσματα και εθνικιστικά μηνύματα την ανάρτηση του ΠΑΟΚ για την κλήρωσή του με την Μπεσίκτας.

H κλήρωση στη Νιόν έφερε την Μπεσίκατς αντίπαλο του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αμέσως μετά την κλήρωση, ο "δικέφαλος του βορρά" έκανε την ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι Τούρκοι οπαδοί γέμισαν με απειλητικά τιτιβίσματα και εθνικιστικά μηνύματα την ανάρτηση. Άλλωστε η UEFA είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα μπει ειδικός κλειδάριθμος για να μην βρεθεί Τουρκική ομάδα στον δρόμο Ελληνικής, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 25 ή 26 Αυγούστου.