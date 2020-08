Αθλητικά

ΠΑΟΚ: η αντίπαλος του στο δρόμο για τους ομίλους του Champions League

Η πρόκριση θα κριθεί σε νοκ άουτ αγώνα που θα διεξαχθεί στις 25 ή 26 Αυγούστου. Δείτε σε ποια έδρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Την τουρκική Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/8) στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο «Δικέφαλος» θα δώσει στην Τούμπα στις 25 ή 26 Αυγούστου τον «νοκ άουτ» αγώνα, από τον οποίο θα κριθεί η πρόκρισή του στον γ΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Πάντως, εάν οι Θεσσαλονικείς αποκλειστούν, θα συνεχίσουν στον γ΄ προκριματικό του Europa League.