Κόσμος

Ερντογάν: δεν θα επιτρέψουμε να μας εγκλωβίσουν στις ακτές μας

Κάλεσε τις χώρες της Μεσογείου να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας «αποδεκτής φόρμουλας που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων»!

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα τις χώρες της Μεσογείου να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας «αποδεκτής φόρμουλας που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων», σε μια σύντομη δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Είπε ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να επιλύσει το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου μέσω του διαλόγου σε δίκαιη βάση. Προσέθεσε ωστόσο ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει «να αγνοούν την Τουρκία» και «να την εγκλωβίσουν στις ακτές της».

Επανέλαβε ότι η Άγκυρα μετά από παράκληση της Άγγελα Μέρκελ ανέβαλε τις σεισμικές έρευνες «ως κίνηση καλής θέλησης» και προσέθεσε: «Όμως η ελληνική πλευρά έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν συμπεριφέρεται με φιλικό τρόπο και κατευθύνθηκε σε μια συμφωνία με την Αίγυπτο που δεν έχει καμία νομική βάση».

«H Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα νόμιμα δικαιώματα, στα εδάφη ή στις θάλασσες των άλλων. Όμως θέλουμε κι εμείς να μας προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοούν την Τουρκία με την τεράστια έκταση των 780 τετρ. χιλιομέτρων εδαφών και να προσπαθήσουν να την εγκλωβίσουν στις ακτές της με κάποια νησιά λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στον κόσμο καμία χώρα δεν σκύβει το κεφάλι σε ένα τέτοιο ηλίθιο και αβάσιμο αίτημα» ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Κάλεσε όλες τις χώρες της Μεσογείου «να συναντηθούμε, να βρούμε μια φόρμουλα που προστατεύει τα συμφέροντα όλων και είναι αποδεκτή από όλους», λέγοντας πως «όσοι κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτό το κάλεσμα με ενέργειες που ξεπερνούν το μπόι τους και με βήματα που δεν τους αρκεί η δύναμη τους, αμαυρώνουν το μέλλον της χώρας τους με τα δικά τους χέρια».

Είπε πως η Τουρκία είναι «υπέρ του διαλόγου και της επίλυσης των διαφορών με δίκαιο τρόπο και είμαστε έτοιμοι» και συμπλήρωσε: «Μέχρι να επικρατήσει η κοινή λογική, εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα σχέδια μας και στο μέτωπο και στη διπλωματία. Έτσι το Oruc Reis χθες το βράδυ τις 8.00 απέπλευσε από την Αττάλεια και κατευθύνθηκε στην περιοχή εργασιών του και το πρωί στις 8.00 ξεκίνησε τις εργασίες του».