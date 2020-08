Κόσμος

Διακόπηκε η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε φρουρούμενος από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, εξαιτίας ενός υπόπτου που πυροβόλησαν.

Διακόπηκε για λίγο η συνέντευξη Τύπου που είχε αρχίσει να παραχωρεί στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέβηκε εσπευσμένα από το βήμα του και αποχώρησε φρουρούμενος από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το CNN, ο Λευκός Οίκος τέθηκε για κάποια ώρα σε lockdown.

Από τον χώρο όπου δινόταν η συνέντευξη απομακρύνθηκαν επίσης άλλα στελέχη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν.

Ο Τραμπ εξήγησε λίγη ώρα αργότερα ότι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ένα «ύποπτο» πρόσωπο στο «εξωτερικό του Λευκού Οίκου», του κτιρίου της αμερικανικής προεδρίας.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων πρόσθεσε ότι εξ όσων αντιλαμβάνεται, ο «ύποπτος» αυτός ήταν οπλισμένος.